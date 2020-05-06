6 Мая 2020 СРЕДА
Новости
16:13 | 06 мая
Саратовцев приглашают написать онлайн-диктант «Память Победы»
15:07 | 06 мая
Ежегодный областной кинофестиваль «И помнит мир спасенный» пройдет в этом году в онлайн формате
14:20 | 06 мая
ПривЖД предупреждает о временном закрытии двух переездов
13:28 | 06 мая
Саратовцы привели в дежурные группы детских садов 215 детей
12:39 | 06 мая
Продолжается зрительское голосование за "Лучший кинозал Саратовской области"
11:45 | 06 мая
В Саратове началась серия онлайн-экскурсий «Прекрасный май Победы»
10:50 | 06 мая
В Саратове у спортивных объектов будет высажено более пятисот деревьев
09:57 | 06 мая
Сегодня песня «День Победы» впервые прозвучит на чувашском языке
09:00 | 06 мая
Саратовский академический театр драмы имени И.А.Слонова продолжает проект "75-летию Великой Победы посвящается"
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Саратовцы привели в дежурные группы детских садов 215 детей

Новости


Сегодня, 6 мая, в 19 детских садах Саратова работают 25 дежурных групп. Родители привели в них 215 детей.

При приеме все дети проходят утренний фильтр: у них измеряют температуру и следят за их самочувствием.

Помещения проходят процедуры дезинфекции согласно требованиям СанПиН. Сотрудники регулярно проводят проветривание и кварцевание при помощи устройств, безопасных для здоровья.