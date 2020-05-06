Продолжается зрительское голосование за "Лучший кинозал Саратовской области"

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За это время определилась тройка конкурсантов-лидеров – ими стали кинозал «Глобус» г. Красноармейска, кинотеатр «Современник» г. Петровска и кинозал Дворца культуры «Восход» г. Энгельса.Оргкомитет областного конкурса напоминает, что отдать свой голос за понравившегося участника можно до 15 мая 2020 года в специальной форме: https://forms.gle/ReTwFPpHDr6MfLrn8 , а познакомиться с конкурсными презентациями муниципальных кинозалов и кинотеатров - на официальном ютуб-канале областного киновидеоцентра.В этом году областной конкурс «Лучший кинозал Саратовской области» («Лучший Дом кино») проходит в новом - дистанционном формате. Впервые в рамках конкурса объявляется зрительское голосование за лучший муниципальный кинозал.Приз зрительских симпатий получит муниципальный кинозал, который за представленную на конкурс видеопрезентацию получит наибольшее количество голосов в ходе интернет-голосования. В августе, на торжественном мероприятии, посвященном Дню российского кино, приз победителю вручит партнер конкурса – региональная общественная организация «Саратовская кинотраектория».