Сегодня песня «День Победы» впервые прозвучит на чувашском языке

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Запись видеоролика проходила в феврале – начале марта 2020 года, до введения режима самоизоляции в России в связи с коронавирусной инфекцией.За годы войны с территории Чувашии на фронт ушла пятая часть населения республики - более 208 тысяч ее жителей, из них больше половины погибли. Оставшиеся в тылу прилагали все усилия для обеспечения нужд фронта.На чувашском языке песню «День Победы» исполнил артист Чувашской государственной филармонии Юрий Катков, а также солисты Чувашского государственного театра оперы и балета Маргарита Финогентова и Иван Николаев, популярные исполнители Алексей Московский и Ольга Пеганова.К акции уже присоединились Республики Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Башкортостан и Татарстан, Самарская, Нижегородская, Саратовская области, Пермский край, Ульяновская и Пензенская области.Песни творческих коллективов республик и областей с 25 апреля транслируются на местных и федеральных телеканалах и радиостанциях, их можно найти и в социальных сетях по хэштегам #песнипобедыПФО #нашденьпобеды.