В Саратове у спортивных объектов будет высажено более пятисот деревьев

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Об этом глава ведомства Александр Абросимов рассказал на своей официальной странице в социальной сети Инстаграм.«Живая память о героях Великой Отечественной войны. По всей стране идет акция «Сад Памяти». Жители России высаживают деревья в честь 27 миллионов погибших. В Саратовской области участником акции стало и наше министерство. Вместе с Волонтерами Победы мы высаживаем саженцы на территории спортивных объектов. В ближайшее время планируем посадить 500 молодых деревьев», - написал министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов.Он призвал жителей области тоже присоединиться к акции «Сад Памяти», которую проводит движение «Волонтеры Победы».«Если вы живете в частном доме или на даче, то, соблюдая все нормы безопасности, нужно посадить саженец, сделать фото и затем отметить ваше дерево на специальной карте на сайте проекта. А еще можно рассказать в память о ком вы посадили свое дерево! Если вы живете в квартире – дерево можно просто нарисовать. Расскажите детям о том, как важно помнить историю своей семьи, помнить подвиги предков!», - отметил министр.К акции уже присоединились многое известные жители России. В Саратовской области в этом году «Волонтеры Победы» планируют высадить 2 960 000 деревьев. Акция продлится до 22 июня.Всю информацию об акции можно получать в социальных сетях, используя хэштеги: #СадПамяти #СадПамятиДома