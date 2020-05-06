В Саратове началась серия онлайн-экскурсий «Прекрасный май Победы»
В Саратове с 5 по 11 мая организуют серию онлайн-экскурсий по выставке «Прекрасный май Победы».
Мероприятие будет проходить на базе МУК «Музей-усадьба Н.Г. Чернышевского». Начало — в 16:00 ежедневно.
Экскурсии посвящены 75-летию Великой Победы. Подобные выставки проходили неоднократно, но в этот раз саратовцы смогут подробнее узнать о том, как жили и работали в годы войны учреждения культуры и образования областного центра.
Необходимо отметить, что в Саратове разместили большое количество эвакуированных учреждений, а сам город подвергался бомбежкам. При этом культурная жизнь в городе не прерывалась. Экспозиция дома-музея им. Н.Г. Чернышевского работала на протяжении всех дней войны.
В рамках онлайн-экскурсий жители города смогут увидеть письма с фронта, фото военных лет, музейные афиши того времени, осколки снарядов, собранные на территории музея в 1943 году и многое другое.
Сотрудники культурного учреждения приглашают всех горожан присоединиться к серии онлайн-экскурсий