В борьбе с коронавирусом поможет «покерный алгоритм»: выводы американских психологов

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Ученые применили «покерный алгоритм» по отношению к людям, находящимся на карантине. Несколько лет наблюдая и изучая за поведением игроков во время многочасовой изматывающей игры, они начали разрабатывать прогнозы по известной формуле Кьюдера-Ричардсона.Идея психологов проста – во время игры человек находится в ситуации повышенного стресса. Точно такой же стресс часто испытывают бизнесмены во время сложных переговоров и спортсмены перед соревнованиями. Но, если они научились решать проблемы при помощи «покерных алгоритмов», то большинству людей эта методика не знакома. Поэтому в ситуации такого долгого психологического ожидания и напряжения, которые сейчас наблюдаются из-за карантина, поступки людей часто бывают не логичным.Когда есть опасность эпидемии, то непродуманное поведение может погубить жизни ни в чем неповинных людей. Коронавирус и другие вирусы распространяются при контакте. И, чем чаще человек совершает импульсивные поступки, дольше контактирует с окружающими, тем сильнее вероятность заражения.Чтобы понять, как будут вести себя люди, которых месяцами просят не выходить дома, ученые применили математические методики, чаще всего используемые при игре в покер. Формула Кьюдера-Ричардсона лишь выявляет модели поведения, а прогноз на несколько вперед месяцев выстраивается «покерным алгоритмом».«По сути, речь идет об управлении рисками. Как известно, выигрывают в этой игре те, кто никогда не забывает о том, что может сработать худший из возможных сценариев, но при этом не дают себе «сорваться». – комментирует глава Poker Club Management Артур Восканян. – Именно по этой причине, среди игроков значительная часть –предприниматели. То есть, люди, которые понимают, что кроме удачи и математических вычислений важную роль в игре играют и психологические особенности. Характер игрока часто играет решающую роль в принятии решений».Совместив методику математический метод и поведенческие модели сотрудники колледжа собираются помочь людям, которые не могут снять стресс на протяжении долгого времени.Несмотря на то, что первые результаты появятся примерно через год, ученые уже сейчас уверенно заявляют, что математическое моделирование при помощи покерных алгоритмов снизит риски распространения коронавируса.В колледже NSU-COM работает известный психолог-специалист по кэш-играм Жаклин Москоу. Два года назад Москоу провела исследование среди игроков в покер, обнаружив у них активизацию «турбо режима» мозга. Это помогло другим нейропсихологам в изучении механизмов принятия решений человеком.Напомним, что ранее о встраивании покерных алгоритмов в работу кредитных организаций заявлял глава Сбербанка России Герман Греф. Продвигая эту идею, он даже организовал чемпионат по покеру среди разработчиков банковских программ.