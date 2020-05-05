В борьбе с коронавирусом поможет «покерный алгоритм»: выводы американских психологов
Американские психологи из колледжа NSU-COM нашли способ прогнозировать распространения эпидемий.
Ученые применили «покерный алгоритм» по отношению к людям, находящимся на карантине. Несколько лет наблюдая и изучая за поведением игроков во время многочасовой изматывающей игры, они начали разрабатывать прогнозы по известной формуле Кьюдера-Ричардсона.
Стресс и коронавирус
Идея психологов проста – во время игры человек находится в ситуации повышенного стресса. Точно такой же стресс часто испытывают бизнесмены во время сложных переговоров и спортсмены перед соревнованиями. Но, если они научились решать проблемы при помощи «покерных алгоритмов», то большинству людей эта методика не знакома. Поэтому в ситуации такого долгого психологического ожидания и напряжения, которые сейчас наблюдаются из-за карантина, поступки людей часто бывают не логичным.
Когда есть опасность эпидемии, то непродуманное поведение может погубить жизни ни в чем неповинных людей. Коронавирус и другие вирусы распространяются при контакте. И, чем чаще человек совершает импульсивные поступки, дольше контактирует с окружающими, тем сильнее вероятность заражения.
Чтобы понять, как будут вести себя люди, которых месяцами просят не выходить дома, ученые применили математические методики, чаще всего используемые при игре в покер. Формула Кьюдера-Ричардсона лишь выявляет модели поведения, а прогноз на несколько вперед месяцев выстраивается «покерным алгоритмом».
«По сути, речь идет об управлении рисками. Как известно, выигрывают в этой игре те, кто никогда не забывает о том, что может сработать худший из возможных сценариев, но при этом не дают себе «сорваться». – комментирует глава Poker Club Management Артур Восканян. – Именно по этой причине, среди игроков значительная часть –предприниматели. То есть, люди, которые понимают, что кроме удачи и математических вычислений важную роль в игре играют и психологические особенности. Характер игрока часто играет решающую роль в принятии решений».
Совместив методику математический метод и поведенческие модели сотрудники колледжа собираются помочь людям, которые не могут снять стресс на протяжении долгого времени.
«Турбо-режим» - ключ к разгадке поведения
Несмотря на то, что первые результаты появятся примерно через год, ученые уже сейчас уверенно заявляют, что математическое моделирование при помощи покерных алгоритмов снизит риски распространения коронавируса.
В колледже NSU-COM работает известный психолог-специалист по кэш-играм Жаклин Москоу. Два года назад Москоу провела исследование среди игроков в покер, обнаружив у них активизацию «турбо режима» мозга. Это помогло другим нейропсихологам в изучении механизмов принятия решений человеком.
Напомним, что ранее о встраивании покерных алгоритмов в работу кредитных организаций заявлял глава Сбербанка России Герман Греф. Продвигая эту идею, он даже организовал чемпионат по покеру среди разработчиков банковских программ.