Саратовский академический театр драмы имени И.А.Слонова продолжает проект "75-летию Великой Победы посвящается"
С 30 апреля Саратовский государственный академический театр драмы на своём официальном сайте и на страницах социальных сетей проводит он-лайн проект, посвященный 75-летию Великой Победы.
Ведущие актёры труппы театра имени И.А.Слонова читают стихи поэтов военного времени и современных авторов о войне, отрывки прозы, исполняют песни военных лет. Видео записи исполнений объеденены хэштегом #саратов_изнезабытого.
Новый проект открыл художественный руководитель театра народный артист России Григорий Анисимович Аредаков.
Записи выступлений актёров ежедневно публикуются на сайте театра saratovdrama.com и в социальных сетях.