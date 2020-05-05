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Пензенская область стала участником акции регионов Приволжского федерального округа «Наш День Победы»

Новости


Сегодня, 5 мая, Пензенская область стала участником масштабной патриотической акции «Наш День Победы», инициированной аппаратом полномочного представителя Президента РФ в ПФО в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Великую песню «День Победы» исполнили представители Губернаторской симфонической капеллы под управлением Заслуженного деятеля искусств России Владимира Каширского.

За годы войны из Пензенской области в действующую армию ушли свыше 300 тыс. человек, из которых свыше 190 тыс. не вернулись с полей сражения. На поверженном Рейхстаге в мае 1945-го была выведена легендарная надпись – «А мы из Пензы!». Эту фразу с гордостью повторяют жители всей Пензенской области, от мала до велика.

Старт песенного марафона ПФО «Наш День Победы» состоялся в Республике Мордовия. Выступления творческих коллективов республик и областей с 25 апреля транслируются на местных и федеральных телеканалах и радиостанциях, в социальных сетях под хештегами: #песнипобедыПФО, #нашденьпобеды. Каждый день к акции присоединяется новый регион, а в День Победы, 9 мая, легендарная песня прозвучит в исполнении всех музыкальных коллективов, принявших участие в песенном марафоне. Запись выступлений творческих коллективов в регионах ПФО проходила в феврале – марте 2020 года, до введения режима самоизоляции в России в связи с коронавирусной инфекцией.

[media=https://m.youtube.com/watch?v=2KqLV4HLMFM&feature=youtu.be]