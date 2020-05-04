Ульяновская область приняла эстафету в песенном марафоне «Наш День Победы»
Сегодня, 4 мая, самую известную композицию «День Победы» исполнили в Ульяновске самые известные музыканты области, волонтеры, студенты Ульяновского государственного педагогического университета. Таким образом Ульяновск принял участие в песенном марафоне «Наш День Победы», который инициирован аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. В 14 регионах легендарное произведение Давида Тухманова и Владимира Харитонова исполнят на государственных языках, передавая эстафету друг другу.
К акции уже присоединились Республики Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Башкортостан и Татарстан, Самарская, Нижегородская, Саратовская области и Пермский край. Сегодня Ульяновская область передает эстафету Пензенской области. Запись видеороликов проходила до введения режима самоизоляции и повышенной готовности в стране в связи с коронавирусной инфекцией.
Видеоклипы регионов можно найти в социальных сетях Вконтакте, Одноклассники, Инстаграмм и Фейсбук по хэштегам #песнипобедыПФО #нашденьпобеды, а также на ютубе.