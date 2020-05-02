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Пермский край присоединился к масштабному песенному марафону «Наш День Победы»

Новости


Сегодня, 2 мая, Пермь принимает участие в акции «Наш День Победы», инициированной аппаратом полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

Песенный марафон объединяет жителей всех регионов Поволжья в единый народный коллектив.

Песню «День Победы» исполнили 20 артистов хора Пермской хоровой капеллы мальчиков совместно с солистами Пермского театра оперы и балета. Съемки видеоролика проходили в памятных местах города и в Большом концертном зале филармонии в марте этого года до введения в регионе режима самоизоляции.

Весомый вклад в победу в Великой Отечественной войне внесли многие города Пермского края. Из Перми на фронт отправлялись авиадвигатели, пороха, пушки. Для фронта работали шахтеры Кизеловского угольного бассейна, металлурги Чусового и Нытвы, нефтяники Краснокамска, химики Верхнекамья. В Молотовской области была крупная госпитальная база, небольшие города и села принимали эвакуированных из Ленинграда.

Своим выступлением Пермский край передает эстафету Саратовской области, которая присоединится к марафону уже завтра, 3 мая.

Видеоролики можно посмотреть в эфирах региональных телекомпаний, а также в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники, Инстаграм по хештегам #песнипобедыПФО #нашденьпобеды.

Напомним, акция «Наш День Победы» стартовала 25 апреля в Республике Мордовия. Регионы-участники ежедневно передают друг другу эстафету, исполняя известную песню «День Победы» в Год памяти и славы.