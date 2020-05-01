Нижний Новгород присоединился к народному песенному марафону «Наш День Победы»

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В Нижнем Новгороде великую песню, ставшую символом Победы, вместе исполнили солисты Нижегородского государственного театра оперы и балета им. А.С. Пушкина Виктор Ряузов, Татьяна Гарькушова, Александр Зубаренков, солисты Нижегородского губернского оркестра Дмитрий Зубарев, Татьяна Волкова, Дмитрий Маресев, Нижегородский муниципальный ансамбль народной песни «Любава», вокальная группа ансамбля песни и пляски Приволжского округа войск национальной гвардии РФ. К ним также присоединились участники шоу «Голос. Дети» Дарья Лебедева и Егор Григорьев, исполнители из кавер-группы «Jack Daniels Time» Владимир Торопыгин и Андрей Паньшин.Съемки видеоролика прошли до введения режима самоизоляции в нижегородском кремле, у памятника Чкалову и у катера «Герой».​В годы войны в Нижегородской области выпускали практически все виды оборонной продукции — оружие и снаряжение для сухопутных войск, авиации и флота, взрывчатку и реактивное топливо. Завод «Красное Сормово» поставил фронту более 12 тысяч танков Т-34, 27 подводных лодок. Каждый третий отечественный истребитель был выпущен на Горьковском авиационном заводе им. С. Орджоникидзе. Горьковчане принимали активное участие в сдаче крови для переливания раненым воинам. Всего за годы войны на фронт было отправлено более 92 тысяч литров крови.В акции «Наш День Победы» уже приняли участие Республика Мордовия, Республика Марий Эл, Удмуртская Республика, Республика Башкортостан, Самарская область и Республика Татарстан. Нижегородская область передает эстафету в Пермский край.Саратовская область примет эстафету 3 мая. Знаменитую и всеми любимую композицию «День Победы» споет ее первый исполнитель, Народный Артист СССР, Леонид Сметанников в сопровождении Театра хоровой музыки под руководством Людмилы Лицовой.Песни творческих коллективов республик и областей с 25 апреля можно увидеть в социальных сетях под хештегами #песнипобедыПФО#нашденьпобеды. Каждый день к акции присоединяется новый регион, а в День Победы, 9 мая, легендарная песня прозвучит в исполнении всех музыкальных коллективов, принявших участие в песенном марафоне.