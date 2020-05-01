Футболисты «Сокола» пожертвовали деньги на строительство инфекционной больницы
Клуб Профессиональной футбольной лиги «Сокол» (Саратов) в условиях пандемии коронавируса решил помочь в строительстве инфекционной больницы в Саратове.
«Футболисты, тренерский штаб и сотрудники ФК «Сокол» присоединились к инициативе министерства молодёжной политики и спорта Саратовской области и перечислили часть своего заработка на строительство инфекционной больницы в Саратове», — сообщается в заявлении на официальном сайте клуба.
В комментарии «Матч-ТВ» генеральный директор клуба Алексей Потапов рассказал, что всего спортсмены и тренеры собрали 100 тысяч рублей.