Областная филармония начала "Марафон Победы"
Ежедневно на страницах групп филармонии в ВК, ОК, Фэйсбук размещаются видеозаписи музыкальных и литературных произведений, отражающих тему войны и патриотическую тематику, которые звучат в исполнении артистов филармонии.
Они объединены хэштегом #марафонпобеды.
Филармония приглашает присоединиться к акции - спеть свою военную песню, прочитать стихотворение или найти видеозапись в интернете и поделиться ею, добавив хэштег #марафонпобеды. «Если мы войну забудем, вновь придёт она» - строки их известной песни как никогда актуальны. Давайте помнить свою историю и чтить память предков, отдавших жизнь за свободу Родины.