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Саратовский областной музея краеведения к 75-летию Победы в Великой Отечественной войнезапускает проект «Музей – Победе!»

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Саратовский областной музея краеведения к 75-летию Победы в Великой Отечественной войнезапускает проект «Музей – Победе!».

9 мая состоится виртуальная презентация новой выставки «Не Москва ль за нами?», посвященной Битве под Москвой, из цикла «Мы волю народа исполнили свято».

9 мая музей присоединится к акции «Бессмертный полк». На плазменном экране на фасаде музея в течение дня будут представленыфотографии наших земляков – участников Великой Отечественной войны. Все они получены музеем в ходе проекта «Живая память».

В праздничные дни пройдет выставка одного экспоната. На фасаде музея и на плазменном экране в разных форматах будет представлен плакат саратовского художника Ф.Э. Заборовского «Слава!» со стихами саратовского поэта И. Тобольского. Выставку можно будет увидеть и в социальных сетях.

9 мая будет завершена межмузейная нтернет-акция «Война, любовь, победа», в рамках которой публиковались письма военных лет.К ней присоединились 19 музеев.

В эти днив социальных сетях будут размещены публикации, посвященные деятельности сотрудников Саратовского областного музея краеведения в годы Великой Отечественной войны.

Будут публиковаться статьи об экспонатах, отражающих вклад нашего края в Победу в Великой Отечественной войне. В их числе будет размещен видеоролик о боевом самолете Як-1.

В предпраздничные дни музей присоединяется к Всероссийской акции (флешмобу) «Живые письма», которая инициируется Почтой России. Члены молодежного совета Саратовского филиала Почты России будут читать тексты фронтовых писем из фондов Саратовского областного музея краеведения. Видеоролики, сделанные во время акции, будут представлены в социальных сетях.