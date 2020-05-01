В колл-центр администрации Саратова обратились 280 граждан

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Среди них 227 человек сделали телефонные звонки, а 53 человек написали сообщения через интернет-мессенджеры.Горожан интересовали пропуска в период самоизоляции, передвижение по области и выезд в праздничные дни на дачи, а также ограничительные меры на въезд и выезд из Саратова в Москву.Сегодня, 30 апреля, в колл-центр уже обратились 43 звонивших и 38 пользователей мессенджеров.Напоминаем, в колл-центр можно обратиться с 08:00 до 20:00 по телефонам 74-86-80, 74-86-87 и 23-60-08 или написать в Viber и WhatsApp по номеру 8-927-227-96-35.Кроме того, за оказанием консультативно-психологической помощи жители могут обращаться к специалистам по «телефону доверия»: 8-800-2000-122. Телефон является бесплатным и круглосуточным.