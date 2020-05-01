1 Мая 2020 ПЯТНИЦА
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16:10 | 30 апреля
Футболисты «Сокола» пожертвовали деньги на строительство инфекционной больницы
15:21 | 30 апреля
Областная филармония начала "Марафон Победы"
14:24 | 30 апреля
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13:30 | 30 апреля
В колл-центр администрации Саратова обратились 280 граждан
12:19 | 30 апреля
На вокзалах ПривЖД выделены отдельные помещения для размещения пассажиров с признаками вирусной инфекции
11:11 | 30 апреля
Татарстан принимает участие в песенном марафоне «Наш День Победы»
09:56 | 30 апреля
Саратовские танцоры стали победителями заочного видеопроекта
09:01 | 30 апреля
Комбинаты «Ураласбест» и «Оренбургские минералы» названы системообразующими
17:07 | 29 апреля
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В колл-центр администрации Саратова обратились 280 граждан

Новости


За 29 апреля в колл-центр администрации города Саратова обратились 280 граждан.

Среди них 227 человек сделали телефонные звонки, а 53 человек написали сообщения через интернет-мессенджеры.

Горожан интересовали пропуска в период самоизоляции, передвижение по области и выезд в праздничные дни на дачи, а также ограничительные меры на въезд и выезд из Саратова в Москву.

Сегодня, 30 апреля, в колл-центр уже обратились 43 звонивших и 38 пользователей мессенджеров.

Напоминаем, в колл-центр можно обратиться с 08:00 до 20:00 по телефонам 74-86-80, 74-86-87 и 23-60-08 или написать в Viber и WhatsApp по номеру 8-927-227-96-35.

Кроме того, за оказанием консультативно-психологической помощи жители могут обращаться к специалистам по «телефону доверия»: 8-800-2000-122. Телефон является бесплатным и круглосуточным.