На вокзалах ПривЖД выделены отдельные помещения для размещения пассажиров с признаками вирусной инфекции
В условиях сложной эпидемиологической обстановки на вокзалах Приволжской железной дороги выделены отдельные помещения для временного размещения пассажиров с подозрением на инфекционные заболевания.
Изоляторы организованы в целях скорейшего оказания медицинской помощи и обеспечения безопасности и здоровья всех пассажиров.
Площадь изоляторов определялась с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и пассажиропотока на каждом вокзале. Помещения оборудованы приборами термометрии, средствами индивидуальной защиты и кожными антисептиками. Также предусмотрена возможность беспрепятственного подъезда машин скорой помощи.
Временные изоляторы организованы на железнодорожных вокзалах в Астрахани, Волгограде, Саратове, Балакове, Волжском, Аткарске, Верхнем Баскунчаке, Петровом Вале, Арчеде, Ершове, Урбахе, Урюпино, Котельникове, Пугачевске, Озинках.