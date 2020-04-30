Татарстан принимает участие в песенном марафоне «Наш День Победы»

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В Казани запись выступления в рамках акции проводилась до введения режима повышенной готовности. В зале ведущего регионального центра культуры, науки, образования и искусства - Казанского института культуры и искусств (КАЗГИК) и у стен Казанского Кремля выступили Народная артистка Российской Федерации и Республики Татарстан ¬Венера Ганеева, заслуженные артисты Республики Татарстан Альфис Галиуллин и Эльвира Галиуллина, участница шоу «Голос. Дети» Айгуль Валиулина, а также преподаватели, доценты и магистры Казанского государственного института культуры.В годы войны Татарстан, который в этом году отмечает 100-летие образования ТАССР, стал одной из тыловых баз Красной армии. В республику было эвакуировано свыше 70 фабрик и заводов. В ТАССР нашли убежище 226 тысяч эвакуированных, в том числе 15 тысяч детей-сирот.Саратовская область подхватит эстафету от Пермского края и присоединится к песенному марафону 3 мая.Аудио- и видеоролики регионов можно увидеть и услышать в социальных сетях с хештегами #нашденьпобеды, #песнипобедыПФО.