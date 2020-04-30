30 апреля 2020 ЧЕТВЕРГ
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Комбинаты «Ураласбест» и «Оренбургские минералы» названы системообразующими

Новости
Комбинаты «Ураласбест» и «Оренбургские минералы» названы системообразующими


Список системообразующих компаний РФ опубликован на сайте Минпромторга России. В этот перечень вошли хризотиловые комбинаты «Оренбургские минералы» и «Ураласбест». В своих регионах эти предприятия ведут деятельность, обеспечивающую социальную стабильность: комбинаты являются инфраструктурными и градообразующими центрами областей, а также одними из крупнейших работодателей и налогоплательщиков. В России благодаря работе «Оренбургских минералов» и «Ураласбеста» работают множество малых и средних предприятий, образующих полноценные производственные цепочки в сфере, связанной с хризотил-асбестом. Каждое из них – это десятки и сотни рабочих мест, что для сохранения имеющегося достояния очень важно в ситуации с пандемией коронавируса.

Для России хризотиловая отрасль имеет огромное значение. Хризотил – природный материал с уникальными свойствами: это высокая прочность (хризотиловое волокно на разрыв прочнее стали), негорючесть, низкая электропроводность, долговечность. Из него производится более 300 видов промышленных изделий, таких как спецодежда для пожарных и работников горячих цехов, теплоизоляция, тормоза для поездов и автомобилей, строительные материалы и т.д.

На международной арене хризотиловая отрасль также играет значительную роль. Выступая самым крупным в мире поставщиком хризотилового волокна, Россия снабжает строительными материалами Индию, Вьетнам, Шри-Ланку, взаимодействует со странами Юго-Восточной Азии. Это позволяет государствам обеспечивать свое население доступным жильем и решать задачи по доставке людям питьевой воды.