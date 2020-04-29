Самарская область присоединилась к народной акции «Наш День Победы»
Сегодня, 29 апреля, к народной акции «Наш День Победы», инициированной аппаратом полномочного представителя Президента России в ПФО в Год памяти и славы, присоединилась Самарская область.
В каждом регионе ПФО исполняется самая известная и всеми любимая песня «День Победы». Старт акции прошел в Мордовии, 25 апреля. Самарская область приняла эстафету от Башкортостана, в проекте приняли участие представители легендарного творческого коллектива – Государственного Волжского русского народного хора имени П.М. Милославова.
Саратовская область присоединится к марафону 3 мая. Ролики всех регионов, записанные до введения режима повышенной готовности, можно найти в социальных сетях по хештегам #песнипобедыПФО и #нашденьпобеды.