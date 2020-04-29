29 апреля 2020 СРЕДА
Новости
17:07 | 29 апреля
Самарская область присоединилась к народной акции «Наш День Победы»
16:08 | 29 апреля
В Саратове пресечена деятельность участников организованной группы, занимавшейся сбытом героина
15:11 | 29 апреля
Семьи с детьми до 3 лет могут оформить дополнительные выплаты в размере пяти тысяч рублей
14:19 | 29 апреля
В Саратове детям предложили нарисовать театр
13:25 | 29 апреля
Новая схема маршрутизации для пациентов действует в учреждениях "РЖД-Медицины" на ПривЖД
11:38 | 29 апреля
В цехах предприятий железнодорожного транспорта каждые три часа проводится дезинфекция
10:45 | 29 апреля
В Саратовской области предлагают раздавать георгиевские ленточки в магазинах и аптеках
09:56 | 29 апреля
Участники литературного конкурса Саратовского НПЗ рассказали о героях войны
09:51 | 29 апреля
Участники изостудии ДК «Россия» стали бронзовыми призерами 50-го Международного конкурса детского рисунка «Почему хорошо быть человеком»
09:00 | 29 апреля
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Самарская область присоединилась к народной акции «Наш День Победы»

Новости / Культура


Сегодня, 29 апреля, к народной акции «Наш День Победы», инициированной аппаратом полномочного представителя Президента России в ПФО в Год памяти и славы, присоединилась Самарская область.

В каждом регионе ПФО исполняется самая известная и всеми любимая песня «День Победы». Старт акции прошел в Мордовии, 25 апреля. Самарская область приняла эстафету от Башкортостана, в проекте приняли участие представители легендарного творческого коллектива – Государственного Волжского русского народного хора имени П.М. Милославова.



Саратовская область присоединится к марафону 3 мая. Ролики всех регионов, записанные до введения режима повышенной готовности, можно найти в социальных сетях по хештегам #песнипобедыПФО и #нашденьпобеды.