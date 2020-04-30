Саратовские танцоры стали победителями заочного видеопроекта

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По информации министерства молодежной политики и спорта области, 30 марта должен был состояться благотворительный гала-концерт «Балет без границ» в Большом театре в Москве. В нем планировалось участие студии «Вдохновение». В связи с пандемией мероприятие перенесено на неопределенный срок. Подготовка к событию началась еще осенью 2019 года. Совместные репетиции артистов двух коллективов проводились на базе центра «Парус Надежды». Еще до объявления режима самоизоляции 16 танцевальных пар были готовы выйти на сцену театра. Танцоры успели отснять видеоролики номеров. Площадкой для видеозаписи стал просторный актовый зал XIII корпуса СГУ.Инклюзивный танцевальный коллектив «Вдохновение» для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе использующих инвалидную коляску, не первый год активно взаимодействует с ансамблем «ArT-mix». Танцоры достигли значительных успехов, яркие выступления ансамбля-студии инклюзивного танца неоднократно занимали призовые места на региональных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях. Участвовавший в видеопроекте «Твоя марка» танцевальный номер «Для тебя» стал лауреатом I степени, а номер «Вместе» – обладателем высшей награды – Гран-при конкурса.