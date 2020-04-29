В Саратове пресечена деятельность участников организованной группы, занимавшейся сбытом героина
У подозреваемых изъято более 13 граммов наркотика.
По информации пресс-службы ГУВД региона, трое жителей Саратова занимались размещением тайниковых закладок с наркотическими веществами. В ходе личного досмотра у подозреваемых изъято 23 свертка с наркотической смесью, содержащей героин. Также в ходе проведения оперативных и следственных действий полицейскими обнаружено 4 тайниковых закладки, которые разместили участники группы. Общая масса наркотических средств, изъятых у подозреваемых, составила более 13 граммов.
В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.