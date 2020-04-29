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Новая схема маршрутизации для пациентов действует в учреждениях "РЖД-Медицины" на ПривЖД

Новости
Новая схема маршрутизации для пациентов действует в учреждениях "РЖД-Медицины" на ПривЖД

В клинических больницах сети "РЖД-Медицина", действующих в Саратовской, Волгоградской и Астраханской областях, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией введена новая схема маршрутизации для пациентов, которая позволяет отделять здоровых посетителей от людей с заболеваниями.

Посетители каждого учреждения делятся на два потока еще на входе, где проводится дистанционная термометрия. Приём пациентов и людей, проходящих медицинский осмотр, осуществляется на разных этажах.

В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки особое внимание уделено пациентам, относящимся к группам риска и имеющим хронические заболевания. Их обслуживание организовано на дому, а также в формате онлайн-консультаций. Также с целью минимизации количества посещений поликлиник были созданы дополнительные горячие линии, активизирована работа call-центра, организована дистанционная выдача больничных листков для пациентов, чей возраст превышает 65 лет.

Для предотвращения распространения инфекции в поликлиниках временно приостановлены плановая вакцинация, диспансеризация и профосмотры.

В больничных коридорах нанесена специальная разметка, обозначающая безопасную социальную дистанцию. Также размечены рекомендуемые места для сидения. На стендах, расположенных в холлах стационаров и поликлиник, представлена информация о новой коронавирусной инфекции и мерах ее профилактики.

Кроме того, в железнодорожных медучреждениях сформирован необходимый запас медицинского и санитарно-хозяйственного имущества, а также средств для дезинфекции помещений и индивидуальной защиты работников и посетителей.

Проводимые мероприятия позволяют профилактировать распространение инфекции и контролировать эпидемиологическую ситуацию, не прерывая лечебно-диагностического процесса и обеспечивая безопасность движения поездов.