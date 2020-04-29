В Саратове детям предложили нарисовать театр
Саратовский муниципальный новый драматический театр «Версия» объявил среди своих зрителей до 16 лет конкурс рисунка на тему «Театр», который продлится до 31 мая 2020 года.
Мероприятие проводится на официальных страницах культурного учреждения в соцсетях. Участие в конкурсе дистанционное.
Рисунки могут быть выполнены в любом формате и в любой технике, единственное условие – они должны соответствовать заявленной теме.
Представленные работы публикуются на страницах театра «Версия» в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram. Все конкурсанты получат дипломы участников, а победителей ждет большой приз – пригласительный билет на два лица на все воскресные детские спектакли (с учетом возрастных ограничений) в течение двух первых месяцев нового театрального сезона 2020/2021 г.г. Фотографии призеров будут опубликованы на официальном сайте театра.
Чтобы принять участие в конкурсе, достаточно прислать фотографию или скан рисунка личным сообщением в одной из соцсетей: https://vk.com/teatrversiya, https://www.facebook.com/profile.php?id=100017249717949, https://ok.ru/group/55012673060868 или https://www.instagram.com/teatrversia/. Имена победителей будут объявлены 1 июля 2020 года.