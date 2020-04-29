В Саратове детям предложили нарисовать театр

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Мероприятие проводится на официальных страницах культурного учреждения в соцсетях. Участие в конкурсе дистанционное.Рисунки могут быть выполнены в любом формате и в любой технике, единственное условие – они должны соответствовать заявленной теме.Представленные работы публикуются на страницах театра «Версия» в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram. Все конкурсанты получат дипломы участников, а победителей ждет большой приз – пригласительный билет на два лица на все воскресные детские спектакли (с учетом возрастных ограничений) в течение двух первых месяцев нового театрального сезона 2020/2021 г.г. Фотографии призеров будут опубликованы на официальном сайте театра.Чтобы принять участие в конкурсе, достаточно прислать фотографию или скан рисунка личным сообщением в одной из соцсетей: https://vk.com/teatrversiya, https://www.facebook.com/profile.php?id=100017249717949, https://ok.ru/group/55012673060868 или https://www.instagram.com/teatrversia/. Имена победителей будут объявлены 1 июля 2020 года.