Семьи с детьми до 3 лет могут оформить дополнительные выплаты в размере пяти тысяч рублей

просмотров: 109

Выплата осуществляется на каждого ребенка в семье до 3 лет.Подать заявление можно следующим способом: через электронные сервисы на портале Госуслуги (gosuslugi.ru) или в Личном кабинете на сайте ПФР www.pfrf.ru (раздел «Материнский (семейный) капитал – МСК», о предоставлении дополнительной ежемесячной выплаты). Достаточно подать одно заявление, чтобы выплата осуществлялась 3 месяца подряд или до тех пор, пока ребенку не исполнится 3 года.На что обратить внимание при заполнении заявления:- Заявление заполняется лично владельцем материнского (семейного) капитала со своего Личного кабинета. В статусе заявителя нужно обязательно указать «владелец сертификата на МСК». В подавляющем большинстве случаев владельцем материнского капитала является мама. Если сам сертификат еще не оформлен, то специалисты ПФР оформят его автоматически. Дополнительно обращаться за документом не нужно. Отец может подать заявление со своего аккаунта только при наличии нотариальной доверенности при указании всех реквизитов этого документа.- В поле «фамилия при рождении» указывается фамилия, которая была у заявителя (мамы) при рождении на основании данных свидетельства о рождении.- При заполнении сведений о ребенке необходимо обязательно указать гражданство РФ (в выплатах участвуют только граждане России).- СНИЛС ребенка – обязательное для заполнения поле. Для использования функции «поиск СНИЛС» ребенка в электронном заявлении необходимо сначала заполнить ФИО, дату рождения и пол ребенка.- При добавлении сведений о ребенке в графе «Акт о рождении» следует указать номер и дату актовой записи, которая стоит в свидетельстве о рождении ребенка.- В пункте «Данные о перечислении средств» ФИО получателя должны совпадать с ФИО заявителя (то есть счет мамы).- В поле «Счет кредитной организации» указывается расчетный счет получателя, а не номер банковской карты. Для получения сведений о номере счета обратитесь в банк, выпустивший данную карту. Будьте внимательны при заполнении реквизитов.Подробную информацию о правилах заполнения заявления можно найти на сайте ПФР в разделе «Гражданам – Получателям МСК», перейдя по ссылке: http://www.pfrf.ru/grazdanam/family_capital/payment_to_families/.Убедительно просим жителей области сохранять режим самоизоляции и по возможности пользоваться электронными сервисами при обращении за услугами ПФР. Если по каким-либо причинам Вы не можете получить услугу дистанционно, то можно лично обратиться в ближайшую клиентскую службу Пенсионного фонда РФ. Клиентские службы ПФР принимают только по предварительной записи. Записаться на прием можно по телефонам клиентской службы, размещенные на сайте ПФР в разделе «Контакты региона» http://www.pfrf.ru/branches/saratov/contacts/.Заявления на дополнительную выплату семьям с детьми до 3 лет клиентские службы ПФР будут принимать вплоть до 1 октября 2020 года.