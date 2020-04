Участники изостудии ДК «Россия» стали бронзовыми призерами 50-го Международного конкурса детского рисунка «Почему хорошо быть человеком»

просмотров: 141

127 работ из России были отмечены различными наградами японского конкурсного жюри в 2020-м году.Компания PENTEL CO., LTD поддерживает детское творчество по всему миру и является организатором Конкурса Детского Рисунка с 1970 года.Организаторы конкурса – Фонд художественного образования Японии Biiku Bunka Kyokai, при поддержке МИД Японии, Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологии Японии, Национальной газеты Японии The Yomiuri Shimbun, Японской федерация художественного дизайна, Ассоциации японского художественного образования, Компании Pentel Co., Ltd. – производителя художественных материалов и канцелярских товаров.Бронзовые победители конкурса:- Панова Анастасия, 9 лет, работа «Счастье в детях»- Демина Кристина, 11 лет, работа «Дарить добро».Специальный приз от Пентел Рус получили:- Панова Ольга, 11 лет, «Добро и зло»;- Шапкина Екатерина, 9 лет, «Забота о братьях меньших»;- Мащенко Дмитрий, 9 лет, «Идущие вверх»;- Булычева Ульяна, 8 лет, «Хранитель добра».