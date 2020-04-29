Участники изостудии ДК «Россия» стали бронзовыми призерами 50-го Международного конкурса детского рисунка «Почему хорошо быть человеком»
Ученики детской ИЗО-студии ГАУК СО ДК «Россия» под руководством Елены Уткиной стали бронзовыми призерами 50-го Международного конкурса детского рисунка «Почему хорошо быть человеком».
127 работ из России были отмечены различными наградами японского конкурсного жюри в 2020-м году.
Компания PENTEL CO., LTD поддерживает детское творчество по всему миру и является организатором Конкурса Детского Рисунка с 1970 года.
Организаторы конкурса – Фонд художественного образования Японии Biiku Bunka Kyokai, при поддержке МИД Японии, Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологии Японии, Национальной газеты Японии The Yomiuri Shimbun, Японской федерация художественного дизайна, Ассоциации японского художественного образования, Компании Pentel Co., Ltd. – производителя художественных материалов и канцелярских товаров.
Бронзовые победители конкурса:
- Панова Анастасия, 9 лет, работа «Счастье в детях»
- Демина Кристина, 11 лет, работа «Дарить добро».
Специальный приз от Пентел Рус получили:
- Панова Ольга, 11 лет, «Добро и зло»;
- Шапкина Екатерина, 9 лет, «Забота о братьях меньших»;
- Мащенко Дмитрий, 9 лет, «Идущие вверх»;
- Булычева Ульяна, 8 лет, «Хранитель добра».