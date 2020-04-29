Участники литературного конкурса Саратовского НПЗ рассказали о героях войны

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Сохранение памяти о Великой Отечественной войне, о военном и трудовом подвиге нашего народа – одна из важнейших задач сегодняшнего поколения. Именно с этой целью специалисты предприятия организовали конкурс эссе.Саратовцам предложили записать воспоминания родных о тяжелых годах войны - как работали, приближая Победу, как воевали, как встречали тех, кто вернулся с фронта. Участники конкурса рассказали, как в их семьях хранят память о героях, которые спасли от фашизма нашу Родину и наше будущее.«Наши герои смотрят на нас с фотографий семейных альбомов. Мы ими гордимся и помним их бесценный вклад в Победу. Мой долг – быть достойным потомком тех, кто подарил свободу и мир», - написал в своем эссе ученик 10 А «Роснефть-класса» Максим Павлов.Алина, дочь работника Саратовского НПЗ Романа Титенко, посвятила целую поэму собирательному образу заводчанина, где есть такие строки:И вот он XXI век!И пусть давно меня уж нет,Но продолжают мое дело:И сын, и дочь,И внук, и правнук,Живу я в них…На Саратовском НПЗ бережно хранят о память о трудовом подвиге заводчан в годы войны. В 1942-1943 гг. завод подвергался ожесточенным налетам вражеской авиации, был разрушен почти до основания, но благодаря героическому труду людей восстановлен в рекордно короткие сроки, возобновив поставки топлива на фронт. За свой подвиг коллектив предприятия награжден Орденом Отечественной войны I степени и ему передано на вечное хранение Знамя Государственного комитета обороны СССР.Все участники литературного конкурса получат призы с корпоративной символикой, а самые яркие работы будут опубликованы на официальных страницах Саратовского НПЗ в соцсетях и в региональных газетах.