29 апреля 2020 СРЕДА
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09:56 | 29 апреля
Участники литературного конкурса Саратовского НПЗ рассказали о героях войны
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Участники литературного конкурса Саратовского НПЗ рассказали о героях войны

Новости
Участники литературного конкурса Саратовского НПЗ рассказали о героях войны

Саратовский НПЗ (входит в ПАО «НК «Роснефть») организовал конкурс эссе «Помните о войне» среди учащихся «Роснефть-классов» МОУ СОШ №6 города Саратова, студентов профильных вузов и подписчиков официальных страниц предприятия в социальных сетях.

Сохранение памяти о Великой Отечественной войне, о военном и трудовом подвиге нашего народа – одна из важнейших задач сегодняшнего поколения. Именно с этой целью специалисты предприятия организовали конкурс эссе.

Саратовцам предложили записать воспоминания родных о тяжелых годах войны - как работали, приближая Победу, как воевали, как встречали тех, кто вернулся с фронта. Участники конкурса рассказали, как в их семьях хранят память о героях, которые спасли от фашизма нашу Родину и наше будущее.

«Наши герои смотрят на нас с фотографий семейных альбомов. Мы ими гордимся и помним их бесценный вклад в Победу. Мой долг – быть достойным потомком тех, кто подарил свободу и мир», - написал в своем эссе ученик 10 А «Роснефть-класса» Максим Павлов.

Алина, дочь работника Саратовского НПЗ Романа Титенко, посвятила целую поэму собирательному образу заводчанина, где есть такие строки:

И вот он XXI век!
И пусть давно меня уж нет,
Но продолжают мое дело:
И сын, и дочь,
И внук, и правнук,
Живу я в них…

На Саратовском НПЗ бережно хранят о память о трудовом подвиге заводчан в годы войны. В 1942-1943 гг. завод подвергался ожесточенным налетам вражеской авиации, был разрушен почти до основания, но благодаря героическому труду людей восстановлен в рекордно короткие сроки, возобновив поставки топлива на фронт. За свой подвиг коллектив предприятия награжден Орденом Отечественной войны I степени и ему передано на вечное хранение Знамя Государственного комитета обороны СССР.

Все участники литературного конкурса получат призы с корпоративной символикой, а самые яркие работы будут опубликованы на официальных страницах Саратовского НПЗ в соцсетях и в региональных газетах.