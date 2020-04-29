В Саратовской области предлагают раздавать георгиевские ленточки в магазинах и аптеках

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Волонтеры рассказали, что планируют передать ленточки в магазины и аптеки, чтобы все желающие смогли бесплатно получить символы Победы. Также акция «Георгиевская лента» будет проходить в режиме онлайн. Чтобы стать участником, необходимо найти георгиевскую ленточку, используемую в прошлые годы, прикрепить ее в области сердца и выложить в социальные сети фотографию с двумя хештегами #георгиевскаяленточка и #лучшедома.Министр пообещал, что символы Победы также будут переданы в штаб волонтеров проекта «#Мывместе!», чтобы они могли отдавать ленты тем, кто обратился на «горячую линию». Кроме того, их получат ветераны спорта и подведомственные учреждения.