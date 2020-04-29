В цехах предприятий железнодорожного транспорта каждые три часа проводится дезинфекция
В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки руководство ПривЖД прилагает все усилия для создания безопасных условий труда на рабочих местах.
По информации пресс-службы дороги, в помещениях организован режим проветривания и утвержден график дезинфицирующих мероприятий. Поверхности рабочих мест в кабинетах, а также в бытовых и производственных помещениях подвергаются регулярной обработке с применением специальных моющих средств.
В цехах предприятий железнодорожного транспорта с непрерывным производственным процессом (моторвагонных, вагоноремонтных и локомотивных депо) каждые три часа производится влажная уборка с применением дезинфицирующих средств, работают переносные бактерицидные лампы закрытого типа.
Кроме того, усилен медицинский контроль за состоянием здоровья железнодорожников. В целях профилактики инфекционных заболеваний с работниками проводятся дополнительные инструктажи, в ходе которых выдаются средства индивидуальной защиты.