Пассажирам поездов предлагают приобрести билеты дистанционно
В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки Приволжская железная дорога рекомендует гражданам оформлять проездные документы, пользуясь удаленными сервисами.
По информации пресс-службы магистраои, приобрести билет на поезд дальнего следования можно на официальном сайте компании ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам». Еще одним современным каналом для оформления проездных документов является мобильное приложение «РЖД Пассажирам». Оно удобно тем, что дает возможность оплатить онлайн проезд и в пригородном электропоезде. Оба сервиса предоставляют возможность дистанционного возврата билетов.
Кроме того, пассажиры поездов дальнего следования могут оформить билеты, позвонив по телефону 8 (800) 550-15-20 (круглосуточно, звонок бесплатный). Более подробная информация об этом размещена на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» (Услуги).
Среди дополнительных возможностей сайта и его мобильной версии – заказ дополнительного питания, информация о расписании и фактическом движении поездов, справочные данные, получение консультации по интересующим вопросам, участие в программе лояльности «РЖД Бонус», возможность отправки обращений и предложений в адрес компании ОАО «РЖД». Также на основном портале представлена информация о порядке возврата билетов и новой схеме рассадки в вагонах.