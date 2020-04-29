Хозяйства региона приступили к севу яровых
Уже засеяно 248,3 тыс. га площади (9 % от плана).
По информации министерства сельского хозяйства области, яровые зерновые посеяны на площади 172,7 тыс. га. (15 % от плана), технические - на площади 70,6 тыс. га (5 % от плана).
В хозяйствах Дергачевского района посеяно 29 тыс. га, Новоузенского - 18 тыс. га, Перелюбского - 17 тыс. га, Краснокутского - 16 тыс. га, Пугачевского - 14 тыс. га, Балаковского - 13,1 тыс. га.
В минсельхозе отметили, что в текущем году посевная площадь составит более 4 млн. га. Зерновые и зернобобовые займут 2,4 млн га, технические 1,39 млн га, в том числе подсолнечник 1,234 млн га, овоще-бахчевые культуры и картофель - 34,2 тыс. га.
Под урожай текущего года озимые посеяны на площади 1,2 млн га, в том числе пшеница на 1,156 млн га. При этом на сегодняшний день в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся 99% посевов.
Яровой сев предстоит провести на площади 2,7 млн га.