29 апреля 2020 СРЕДА
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На территории Ершовского района введен карантин

Новости


Соответствующее постановление 20 апреля подписал вице-губернатор Саратовской области Александр Стрелюхин.

В соответствии с документом, на период карантина, в частности, запрещается въезд в Ершовский район и выезд из него всех видов автомобильного транспорта (в том числе следующего транзитом), за исключением транспортных средств государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций, организаций, обеспечивающих бесперебойное функционирование линий связи и телерадиокоммуникаций и сопутствующего оборудования, автомобильного транспорта, осуществляющего доставку продовольственных товаров, товаров первой необходимости и медикаментов.

Жители района обязаны обеспечить соблюдение условий самоизоляции, особенно лица старше 65 лет и лицами, имеющие хронические заболевания.

На районную администрацию возложено обеспечение проведения дезинфекции территории района, в том числе расположенных на ней зданий, сооружений, жилых многоквартирных домов, в установленном порядке, в том числе с привлечением уполномоченных организаций дезинфекционного профиля.

Напомним, 17 апреля был введен карантин на территории г. Ершов, с 20 апреля также закрыт Балтайский район.