На территории Ершовского района введен карантин

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В соответствии с документом, на период карантина, в частности, запрещается въезд в Ершовский район и выезд из него всех видов автомобильного транспорта (в том числе следующего транзитом), за исключением транспортных средств государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций, организаций, обеспечивающих бесперебойное функционирование линий связи и телерадиокоммуникаций и сопутствующего оборудования, автомобильного транспорта, осуществляющего доставку продовольственных товаров, товаров первой необходимости и медикаментов.Жители района обязаны обеспечить соблюдение условий самоизоляции, особенно лица старше 65 лет и лицами, имеющие хронические заболевания.На районную администрацию возложено обеспечение проведения дезинфекции территории района, в том числе расположенных на ней зданий, сооружений, жилых многоквартирных домов, в установленном порядке, в том числе с привлечением уполномоченных организаций дезинфекционного профиля.Напомним, 17 апреля был введен карантин на территории г. Ершов, с 20 апреля также закрыт Балтайский район.