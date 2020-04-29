29 апреля 2020 СРЕДА
Новости
10:54 | 28 апреля
Хозяйства региона приступили к севу яровых
10:00 | 28 апреля
На территории Ершовского района введен карантин
08:56 | 28 апреля
Ветераны ВОВ в Бишкеке и Оше получили поддержку от общественных организаций
16:40 | 27 апреля
В преддверие Дня Победы на ПривЖД ведется благоустройство и реставрация памятных мест
15:46 | 27 апреля
ОАО «РЖД» запустило бесплатный сервис «Ваш груз прибыл!»
14:55 | 27 апреля
Митрополит Лонгин призвал жителей области воздержаться от поездок на кладбище в Радоницу
14:01 | 27 апреля
Приемные комиссии саратовских военкоматов начнут работать 6 мая
13:11 | 27 апреля
Гандболисты «СГАУ-Саратов» досрочно завершили сезон, заняв 5 место
12:03 | 27 апреля
На Радоницу саратовские кладбища оставят закрытыми
11:08 | 27 апреля
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Ветераны ВОВ в Бишкеке и Оше получили поддержку от общественных организаций

Новости
Ветераны ВОВ в Бишкеке и Оше получили поддержку от общественных организаций


Екатеринбургский Экспертный клуб «Урал-Евразия» вместе партнерской Организацией объединенной молодежи Кыргызской Республики оказали помощь проживающим в городах Бишкек и Ош ветеранам Великой Отечественной войны. В период всеобщей самоизоляции из-за распространения пандемии коронавируса члены общественных организаций не только поздравили 18 фронтовиков с наступающим 75-летним юбилеем Великой Победы, но и доставили им продовольственные наборы. Представители администрации городов Бишкек и Ош, а также парламентарии Республики Кыргызстан высоко оценили инициативу общественников.

Молодые активисты посетили в числе 18 участников ВОВ бывшую санитарку Анну Куприяновну Тягунову и писателя Асека Урманбетова, которым уже исполнилось по 97 лет. Асек Урманбетов награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны за выполнение боевых заданий и освобождение городов и сел от фашистов. Анна Тягунова во время войны и после нее на Украине работала санитаркой, ухаживала за ранеными солдатами. Общественники пожелали всем участникам Великой Отечественной войны мирного неба, долгих лет жизни и здоровья.