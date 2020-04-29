Ветераны ВОВ в Бишкеке и Оше получили поддержку от общественных организаций
Екатеринбургский Экспертный клуб «Урал-Евразия» вместе партнерской Организацией объединенной молодежи Кыргызской Республики оказали помощь проживающим в городах Бишкек и Ош ветеранам Великой Отечественной войны. В период всеобщей самоизоляции из-за распространения пандемии коронавируса члены общественных организаций не только поздравили 18 фронтовиков с наступающим 75-летним юбилеем Великой Победы, но и доставили им продовольственные наборы. Представители администрации городов Бишкек и Ош, а также парламентарии Республики Кыргызстан высоко оценили инициативу общественников.
Молодые активисты посетили в числе 18 участников ВОВ бывшую санитарку Анну Куприяновну Тягунову и писателя Асека Урманбетова, которым уже исполнилось по 97 лет. Асек Урманбетов награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны за выполнение боевых заданий и освобождение городов и сел от фашистов. Анна Тягунова во время войны и после нее на Украине работала санитаркой, ухаживала за ранеными солдатами. Общественники пожелали всем участникам Великой Отечественной войны мирного неба, долгих лет жизни и здоровья.