В преддверие Дня Победы на ПривЖД ведется благоустройство и реставрация памятных мест
В работах по благоустройству и реставрации задействованы сотрудники магистрали, активисты совета молодежи, а также ветераны железнодорожного транспорта.
По информации пресс-службы дороги, в честь Года памяти и славы сотрудники Приволжской магистрали ведут благоустройство и реставрацию памятников, обелисков и мемориальных досок, установленных в память о железнодорожниках-участниках Великой Отечественной войны. Кроме того, железнодорожники заботятся о сохранности мест воинских захоронений.
Железнодорожники напоминают, что а границах Саратовского региона ПривЖД расположено 16 памятных объектов. Среди них – четыре паровоза-памятника, установленных вблизи железнодорожных станций Анисовка, Саратов-2, Ершов и Аткарск.