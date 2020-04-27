ОАО «РЖД» запустило бесплатный сервис «Ваш груз прибыл!»

просмотров: 126

По информации пресс-службы ПривЖД, сервис разработан для бесперебойного обеспечения населения регионов России жизненно важной продукцией и социально значимыми грузами, среди которых медицинские товары, антисептические и антибактериальные средства, средства диагностики, медицинское оборудование, продовольственные товары. Он позволяет оперативно констатировать факт доставки получателю отгруженной по железной дороге продукции. В свою очередь владелец груза, используя данный бесплатный сервис, будет уверен в доставке груза получателю.Для активации сервиса владельцу социально-значимых грузов необходимо обратиться в штаб оперативной поддержки грузоотправитлей по телефону горячей линии 8-800-755-00-00, сообщив номер накладной на перевозку и адрес электронной почты, на который и будет выслано уведомление о прибытии груза.В ОАО «РЖД» создан штаб для оперативной поддержки грузоотправителей и обеспечения координации всех звеньев транспортных цепочек в условиях предупреждения и ликвидации распространения новой коронавирусной инфекции. Для быстрого и результативного реагирования на возникновение внештатных ситуаций и сбора проблемных вопросов и предложений от участников транспортного рынка по тел. 8-800-755-00-00 организована отдельная горячая линия по грузовым перевозкам.Кроме того, в круглосуточном режиме работает электронная торговая площадка «Грузовые перевозки», где имеется возможность дистанционно заказать и оплатить доставку.