Митрополит Лонгин призвал жителей области воздержаться от поездок на кладбище в Радоницу

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"К сожалению, эпидемиологическая ситуация в стране и в нашем регионе меняется с каждым днем и далеко не в лучшую сторону, уже есть первые погибшие от этой болезни. То же можно сказать и о ситуации в целом по стране. Эта беда не обходит, конечно, и нашу Церковь, среди умерших есть и священнослужители, - говорится в обращении. - В такой ситуации вполне разумно и правильно будет проявить особую заботу о своем здоровье и стараться соблюдать принцип самоизоляции, максимально ограничивая общение с людьми. На предстоящей неделе нас ожидает день особого – пасхального – поминовения усопших. В этом году я благословляю вас воздержаться от посещения на Радоницу кладбищ и помянуть своих близких в домашней молитве. Ведь главное – молитва и память, свидетельство нашей любви, которой не страшны разлука и смерть".