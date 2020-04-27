Приемные комиссии саратовских военкоматов начнут работать 6 мая
Первые отправки призывников в войска состоятся не ранее 20 мая.
По информации пресс-службы ЦВО, около 500 военных комиссариатов округа обеспечены защитными медицинскими масками для проведения мероприятий весеннего призыва 2020 года. Также с целью обеспечения безопасных условий мероприятий призыва в военные комиссариаты поставлены бесконтактные термометры и наборы средств личной дезинфекции призывников. Для проведения обеззараживания помещений военных комиссариатов и автомобильного транспорта, выделяемого для перевозок призывников, создан необходимый запас дезинфицирующих средств.
В зданиях и на прилегающей территории военных комиссариатов, а также в помещениях проводится дезинфекция и санитарная обработка.
Начало работы приемных комиссий военкоматов ЦВО спланированы с 6 мая. Первые отправки в войска состоятся не ранее 20 мая.
В пресс-службе ЦВО уточнили, что военкоматы округа отправят в войска 52 тысячи человек.