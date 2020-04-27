Гандболисты «СГАУ-Саратов» досрочно завершили сезон, заняв 5 место
Cостоялось онлайн-заседание исполкома Федерации гандбола России, на котором принято решение об официальном завершении мужского чемпионата России сезона-2019/2020.
По информации пресс-службы ГК «СГАУ-Саратов», клуб занимает в сезоне мужской Суперлиге-Париматч 5 строчку, набрав рекордное количество очков за всю историю клуба (27 очков). Саратовские гандболисты уступили 4 строчку московскому «ЦСКА» лишь по дополнительным показателям.
- Прежде всего хотелось бы поблагодарить игроков, тренерский штаб, административный персонал клуба, и конечно же болельщиков за сезон, - прокомментировал данное решение исполнительный директор ГК «СГАУ-Саратов» Алексей Коротов. - Мы завершили Чемпионат на 5 строчке, уступив 4 место московскому "ЦСКА" лишь по дополнительным показателям. Дальнейшая трансферная политика будет обсуждаться и согласовываться с тренерским составом. Клуб ждет дальнейших рекомендаций и решений Федерации гандбола России и полностью готов их соблюдать.