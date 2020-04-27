27 апреля 2020 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
16:40 | 27 апреля
В преддверие Дня Победы на ПривЖД ведется благоустройство и реставрация памятных мест
15:46 | 27 апреля
ОАО «РЖД» запустило бесплатный сервис «Ваш груз прибыл!»
14:55 | 27 апреля
Митрополит Лонгин призвал жителей области воздержаться от поездок на кладбище в Радоницу
14:01 | 27 апреля
Приемные комиссии саратовских военкоматов начнут работать 6 мая
13:11 | 27 апреля
Гандболисты «СГАУ-Саратов» досрочно завершили сезон, заняв 5 место
12:03 | 27 апреля
На Радоницу саратовские кладбища оставят закрытыми
11:08 | 27 апреля
Саратовская область примет участие в марафоне ПФО «Наш День Победы»
10:14 | 27 апреля
Шахматист Евгений Томашевский примут участие в благотворительном турнире
09:00 | 27 апреля
В Саратовской области возобновляют работу парикмахерские
16:27 | 24 апреля
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На Радоницу саратовские кладбища оставят закрытыми

Новости


В этом году день поминовения усопших приходится на 28 апреля.

Администрация Саратова напоминает горожанам, что все кладбища закрыты для посещения из-за коронавируса, в том числе и на Радоницу. Нахождение в местах массового скопления людей может угрожать здоровью.

Ограничительная мера на посещение кладбищ действует с 11 апреля. Исключения составляют оформление услуг по захоронению и участие в похоронной процессии.