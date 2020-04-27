27 апреля 2020 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
16:40 | 27 апреля
В преддверие Дня Победы на ПривЖД ведется благоустройство и реставрация памятных мест
15:46 | 27 апреля
ОАО «РЖД» запустило бесплатный сервис «Ваш груз прибыл!»
14:55 | 27 апреля
Митрополит Лонгин призвал жителей области воздержаться от поездок на кладбище в Радоницу
14:01 | 27 апреля
Приемные комиссии саратовских военкоматов начнут работать 6 мая
13:11 | 27 апреля
Гандболисты «СГАУ-Саратов» досрочно завершили сезон, заняв 5 место
12:03 | 27 апреля
На Радоницу саратовские кладбища оставят закрытыми
11:08 | 27 апреля
Саратовская область примет участие в марафоне ПФО «Наш День Победы»
10:14 | 27 апреля
Шахматист Евгений Томашевский примут участие в благотворительном турнире
09:00 | 27 апреля
В Саратовской области возобновляют работу парикмахерские
16:27 | 24 апреля
В Саратове пройдут ярмарки «выходного дня»
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
Подробнее
Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
Подробнее
«Щелкунчик» Кирилла Симонова: изысканная простота и красивое волшебство
В первый день зимы Саратовский академический театр оперы и балета представил зрителям премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в режиссуре Кирилла Симонова.
Подробнее
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Саратовская область примет участие в марафоне ПФО «Наш День Победы»

Новости / Культура
Саратовская область примет участие в марафоне ПФО «Наш День Победы»


В его рамках регионы-участники будут передавать эстафету друг другу, исполняя знаменитую песню «День Победы».

По информации пресс-службы полномочного представителя президента РФ в ПФО, стартовал песенный марафон «Наш День Победы» в начале февраля с республики Мордовия. Все выступления творческих коллективов в регионах ПФО уже записаны. Трансляция их стартовала 25 апреля и продлится до 8 мая. Каждый день к акции будет присоединяться новый участник. А в День Победы легендарная композиция прозвучит в исполнении всех коллективов-участников марафона.

Саратовская область присоединится к акции 3 мая. Легендарную песню «День Победы» споет ее первый исполнитель, народный артист СССР Леонид Сметанников в сопровождении «Театра хоровой музыки» Саратовской государственной филармонии им. А. Шнитке под руководством Людмилы Лицовой. Как сообщили в пресс-службы губернатора области, запись видеоролика была проведена на Соколовой горе, в Парке Победы, до введения режима повышенной готовности и самоизоляции.

Видеоролики с исполнением песни, ставшей символом Победы, не только на русском, но и на языках народов Приволжья, будут транслироваться на телевидении и радио, в социальных сетях будут доступны под хештегами: #песнипобедыПФО #нашденьпобеды.