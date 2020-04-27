Саратовская область примет участие в марафоне ПФО «Наш День Победы»

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По информации пресс-службы полномочного представителя президента РФ в ПФО, стартовал песенный марафон «Наш День Победы» в начале февраля с республики Мордовия. Все выступления творческих коллективов в регионах ПФО уже записаны. Трансляция их стартовала 25 апреля и продлится до 8 мая. Каждый день к акции будет присоединяться новый участник. А в День Победы легендарная композиция прозвучит в исполнении всех коллективов-участников марафона.Саратовская область присоединится к акции 3 мая. Легендарную песню «День Победы» споет ее первый исполнитель, народный артист СССР Леонид Сметанников в сопровождении «Театра хоровой музыки» Саратовской государственной филармонии им. А. Шнитке под руководством Людмилы Лицовой. Как сообщили в пресс-службы губернатора области, запись видеоролика была проведена на Соколовой горе, в Парке Победы, до введения режима повышенной готовности и самоизоляции.Видеоролики с исполнением песни, ставшей символом Победы, не только на русском, но и на языках народов Приволжья, будут транслироваться на телевидении и радио, в социальных сетях будут доступны под хештегами: #песнипобедыПФО #нашденьпобеды.