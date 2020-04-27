Шахматист Евгений Томашевский примут участие в благотворительном турнире
Вырученные средства будут направлены на помощь больницам и медикам.
По инициативе участников Федерация шахмат России при поддержке Министерства спорта Российской Федерации проведет первый благотворительный онлайн-турнир с участием сильнейших гроссмейстеров страны. Соревнование запланировано на середину мая.
Призовой фонд будет распределяться среди региональных больниц и медиков, борющихся с эпидемией COVID-19. Еще до старта участники определят, как и какому именно медицинскому учреждению они будут помогать - в зависимости от потребностей учреждения. Весь призовой фонд распределяется между регионами одинаково, вне зависимости от занятых мест.
В благотворительном турнире примут участие Владимир Крамник (Краснодарский край), Ян Непомнящий (Брянская область), Александр Грищук (Москва), Сергей Карякин (Крым), Петр Свидлер (Санкт-Петербург), Евгений Томашевский (Саратовская область), Эрнесто Инаркиев (Кавказ), Александр Рязанцев (Урал и Сибирь).
Участники сыграют два круга блица с контролем времени 5 минут на партию с добавлением 2 секунд на ход.
14-й чемпион мира Владимир Крамник дал интервью газете «Коммерсантъ» рассказал о соревновании: «Сейчас по всем известным причинам спортивных соревнований нет. Шахматы — один из немногих видов, который может существовать даже в нынешних условиях. Какие-то онлайн-турниры проводятся. Но мы хотели устроить не коммерческое, а именно благотворительное соревнование.У нас большая страна, и всем помочь сложно. И тем не менее мы хотим сделать то, что в наших силах. Так вот, мы пришли к выводу, что в крупных городах, региональных центрах все более или менее в порядке. Но вот если отъехать чуть подальше, то там зачастую ситуация намного хуже. В общем, хотелось помочь больницам, врачам — защитными костюмами, оборудованием, препаратами. Так появился этот турнир».
По информации Федерации шахмат России на расчетный счет благотворительного шахматного турнира в поддержку российских медиков поступил первый платеж. Сумма пожертвования (от физического лица) составила один миллион рублей.