Шахматист Евгений Томашевский примут участие в благотворительном турнире

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По инициативе участников Федерация шахмат России при поддержке Министерства спорта Российской Федерации проведет первый благотворительный онлайн-турнир с участием сильнейших гроссмейстеров страны. Соревнование запланировано на середину мая.Призовой фонд будет распределяться среди региональных больниц и медиков, борющихся с эпидемией COVID-19. Еще до старта участники определят, как и какому именно медицинскому учреждению они будут помогать - в зависимости от потребностей учреждения. Весь призовой фонд распределяется между регионами одинаково, вне зависимости от занятых мест.В благотворительном турнире примут участие Владимир Крамник (Краснодарский край), Ян Непомнящий (Брянская область), Александр Грищук (Москва), Сергей Карякин (Крым), Петр Свидлер (Санкт-Петербург), Евгений Томашевский (Саратовская область), Эрнесто Инаркиев (Кавказ), Александр Рязанцев (Урал и Сибирь).Участники сыграют два круга блица с контролем времени 5 минут на партию с добавлением 2 секунд на ход.14-й чемпион мира Владимир Крамник дал интервью газете «Коммерсантъ» рассказал о соревновании: «Сейчас по всем известным причинам спортивных соревнований нет. Шахматы — один из немногих видов, который может существовать даже в нынешних условиях. Какие-то онлайн-турниры проводятся. Но мы хотели устроить не коммерческое, а именно благотворительное соревнование.У нас большая страна, и всем помочь сложно. И тем не менее мы хотим сделать то, что в наших силах. Так вот, мы пришли к выводу, что в крупных городах, региональных центрах все более или менее в порядке. Но вот если отъехать чуть подальше, то там зачастую ситуация намного хуже. В общем, хотелось помочь больницам, врачам — защитными костюмами, оборудованием, препаратами. Так появился этот турнир».По информации Федерации шахмат России на расчетный счет благотворительного шахматного турнира в поддержку российских медиков поступил первый платеж. Сумма пожертвования (от физического лица) составила один миллион рублей.