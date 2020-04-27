В Саратовской области возобновляют работу парикмахерские

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По информации пресс-службы главы региона, при оказании парикмахерских услуг будет соблюдаться ряд требований. В частности, клиентов будут обслуживать только по предварительной записи, при этом не более одного человека в зале. Также исключается ожидание обслуживания посетителями внутри парикмахерской.Ежедневного перед началом рабочей смены будет организован «входной фильтр», а также осмотр работников с проведением контроля температуры тела и отстранением от работы лиц с признаками респираторных заболеваний в течение дня.Кроме того, обязательно проведение уборки и дезинфекции, в том числе используемого инструмента, средствами с вирулицидной активностью после каждого клиента, обеззараживание воздуха в помещениях, использование работниками средств индивидуальной защиты IV типа – пижама, медицинский халат, шапочка, маска или респиратор фильтрующий, перчатки, носки, рабочая обувь, кожные антисептики для обработки рук.От работы будут временно отстранены лица из групп риска (старше 65 лет, имеющих хронические заболевания, беременных).