В Саратове пройдут ярмарки «выходного дня»

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В предстоящую субботу, 25 апреля, сельскохозяйственные ярмарки «выходного дня» пройдут на 4 торговых площадках Саратова: на сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный, на торговой площадке «ТК на Топольчанской» и на двух торговых площадках в Заводском районе - на пересечении улиц Пензенская и Томская и на рынке «Комсомольский» в пос. Комсомольский.По информации министерства сельского хозяйства области, саратовцам будут предложены к реализации мясо в ассортименте, молоко и молочные продукты, овощи, картофель, рыба, птица домашняя, яйцо, хлебобулочные и макаронные изделия, крупы, кондитерские изделия, колбасы и мясные полуфабрикаты, мед и другие продукты питания.Также к реализации на ярмарочных площадках будет предложен посадочный материал (саженцы плодовых и декоративных деревьев и кустарников, цветы, рассада, семена).Режим работы ярмарок - с 8.00 до 16.00 часов.По вопросам работы ярмарок можно обратиться на «горячую линию» министерства сельского хозяйства области по субботам по телефону 51-77-12 до 14.00, в будние дни по телефону 50-70-17.