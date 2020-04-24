24 апреля 2020 ПЯТНИЦА
Новости
09:26 | 24 апреля
«Живая» зубная паста создана российскими разработчиками
09:09 | 24 апреля
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16:15 | 23 апреля
При покупке билета пассажиры должны указывать контактную информацию
15:00 | 23 апреля
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14:07 | 23 апреля
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13:12 | 23 апреля
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12:18 | 23 апреля
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10:59 | 23 апреля
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10:00 | 23 апреля
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«Живая» зубная паста создана российскими разработчиками

Новости
«Живая» зубная паста создана российскими разработчиками

Российские разработчики создали уникальную зубную пасту с живыми организмами. При производстве зубной пасты эти живые организмы не погибают, а находятся в ее составе в режиме «сна». Как только паста попадает в ротовую полость, которая является для живых организмов благодатной средой, они просыпаются и начинают активно и стремительно размножаться.

Как отмечают создатели «живой» пасты, основная польза живых организмов в ней в том, что они выселяют патогенные бактерии в ротовой полости, лишая их пищи. То есть они эффективно воздействуют на отдельные виды стафилококков и стрептококков, вызывающих зубной налет и кариес. Благодаря живым организмам паста населяет ротовую полость дружественными человеку «жильцами», вытесняя вредные микроорганизмы, и этим отличается от обычных антибактериальных зубных паст, которые уничтожают «неприятелей» лишь кратковременно.