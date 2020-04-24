«Живая» зубная паста создана российскими разработчиками
Российские разработчики создали уникальную зубную пасту с живыми организмами. При производстве зубной пасты эти живые организмы не погибают, а находятся в ее составе в режиме «сна». Как только паста попадает в ротовую полость, которая является для живых организмов благодатной средой, они просыпаются и начинают активно и стремительно размножаться.
Как отмечают создатели «живой» пасты, основная польза живых организмов в ней в том, что они выселяют патогенные бактерии в ротовой полости, лишая их пищи. То есть они эффективно воздействуют на отдельные виды стафилококков и стрептококков, вызывающих зубной налет и кариес. Благодаря живым организмам паста населяет ротовую полость дружественными человеку «жильцами», вытесняя вредные микроорганизмы, и этим отличается от обычных антибактериальных зубных паст, которые уничтожают «неприятелей» лишь кратковременно.