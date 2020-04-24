24 апреля 2020 ПЯТНИЦА
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В Саратове пешеходные зоны восстанавливают на 51 участке

Новости


В Саратове 23 апреля продолжилось благоустройство пешеходных зон. Добавился еще один участок, расположенный в Заводском районе.

Напомним, процесс масштабного обновления пешеходных зон стартовал в городе 2 недели назад. Благодаря Председателю Госдумы Вячеславу Володину в городской бюджет на эти цели поступило 500 млн рублей. Это первый этап реализации большого проекта, который рассчитан на 3 года.

В настоящее время в работах задействовано 292 рабочих и 111 единиц техники.

Восстановление пешеходных зон идет на 51 участке во всех районах города.

Рабочие подрядных организаций производят демонтаж тротуарного борта, дорожного покрытия. Продолжается вывоз строительного мусора, установка бордюров, укладка щебеночного основания и асфальтобетонного покрытия.