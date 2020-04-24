В Саратове в связи с ремонтом тротуаров проводится изменение конфигурации зеленых зон.

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Заместитель председателя комиссии по контролю за сохранением и созданием зеленых насаждений на территории МО «Город Саратов» Юрий Васильев:«Деревья на улицах Саратова не подвергаются бесконтрольной вырубке. Профильные специалисты «Службы благоустройства города» сносят только биологически устаревшие насаждения, возраст которых превышает 50 лет, и которые представляют угрозу как для горожан, так и для всей городской инфраструктуры.При этом многие деревья нарушают установленные нормативы размещения на городских улицах, что особенно актуально для исторического центра. Согласно им, размеры приствольных пространств вокруг стволов не должны быть менее 1,5х1,5 метра. В то же время деревья должны отстоять от края проезжей части на расстояние не менее 1,5 метров и от края стен построек на расстояние не менее 5 метров.При несоблюдении данных условий крупные деревья создают угрозу для линий электропередач, труб городского водопровода, сохранности стен и фундаментов зданий.При проводимом в городе ремонте тротуаров принято решение провести изменение конфигурации зеленых зон. Физиологически устаревшие посадки будут убраны с тротуаров. При этом взамен их будут высажены новые деревья либо на участках улиц, где они не будут нарушать установленные нормативы, либо в тех же районах города, в достаточном отдалении от строений и коммуникаций.При этом устаревшие деревья только этой весной серьезно повреждали городские коммуникации и имущество горожан. Такое произошло во время последнего сильного шквалистого ветра, который обрушился на город 12 апреля. Тогда в Единой дежурно-диспетчерской службе зафиксировали 26 случаев падения деревьев, которые, в том числе, порвали линии электропередач, повредили газовую трубу и разбили припаркованные автомобили. Избежать появления жертв и пострадавших во многом удалось благодаря решению о введении режима самоизоляции и отсутствию людей на улице».