24 апреля 2020 ПЯТНИЦА
Новости
16:27 | 24 апреля
В Саратове пройдут ярмарки «выходного дня»
15:12 | 24 апреля
В клинической больнице «РЖД-Медицина» в Саратове начали проводить исследования по выявлению коронавирусной инфекции
14:05 | 24 апреля
Олег Костин возглавил министерство здравоохранения Саратовской области
12:50 | 24 апреля
В Саратове пешеходные зоны восстанавливают на 51 участке
11:41 | 24 апреля
Все поезда дальнего следования холдинга "РЖД" оснащены бесконтактными термометрами
10:30 | 24 апреля
В Саратове в связи с ремонтом тротуаров проводится изменение конфигурации зеленых зон
09:26 | 24 апреля
«Живая» зубная паста создана российскими разработчиками
09:09 | 24 апреля
Повторные заказы от фирм Восточной Европы на технику HOWO получает Bel Trading & Consulting Ltd
16:15 | 23 апреля
При покупке билета пассажиры должны указывать контактную информацию
15:00 | 23 апреля
Саратовская консерватория проведет интернет-олимпиаду по музыкальной литературе для студентов музыкальных училищ и колледжей
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
Подробнее
Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
Подробнее
«Щелкунчик» Кирилла Симонова: изысканная простота и красивое волшебство
В первый день зимы Саратовский академический театр оперы и балета представил зрителям премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в режиссуре Кирилла Симонова.
Подробнее
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В Саратове в связи с ремонтом тротуаров проводится изменение конфигурации зеленых зон

Новости


В Саратове в связи с ремонтом тротуаров проводится изменение конфигурации зеленых зон.

Заместитель председателя комиссии по контролю за сохранением и созданием зеленых насаждений на территории МО «Город Саратов» Юрий Васильев:

«Деревья на улицах Саратова не подвергаются бесконтрольной вырубке. Профильные специалисты «Службы благоустройства города» сносят только биологически устаревшие насаждения, возраст которых превышает 50 лет, и которые представляют угрозу как для горожан, так и для всей городской инфраструктуры.

При этом многие деревья нарушают установленные нормативы размещения на городских улицах, что особенно актуально для исторического центра. Согласно им, размеры приствольных пространств вокруг стволов не должны быть менее 1,5х1,5 метра. В то же время деревья должны отстоять от края проезжей части на расстояние не менее 1,5 метров и от края стен построек на расстояние не менее 5 метров.

При несоблюдении данных условий крупные деревья создают угрозу для линий электропередач, труб городского водопровода, сохранности стен и фундаментов зданий.

При проводимом в городе ремонте тротуаров принято решение провести изменение конфигурации зеленых зон. Физиологически устаревшие посадки будут убраны с тротуаров. При этом взамен их будут высажены новые деревья либо на участках улиц, где они не будут нарушать установленные нормативы, либо в тех же районах города, в достаточном отдалении от строений и коммуникаций.

При этом устаревшие деревья только этой весной серьезно повреждали городские коммуникации и имущество горожан. Такое произошло во время последнего сильного шквалистого ветра, который обрушился на город 12 апреля. Тогда в Единой дежурно-диспетчерской службе зафиксировали 26 случаев падения деревьев, которые, в том числе, порвали линии электропередач, повредили газовую трубу и разбили припаркованные автомобили. Избежать появления жертв и пострадавших во многом удалось благодаря решению о введении режима самоизоляции и отсутствию людей на улице».