Повторные заказы от фирм Восточной Европы на технику HOWO получает Bel Trading & Consulting Ltd

Знакомство строительных фирм Восточной Европы с техникой HOWO поставляемой и обслуживаемой компанией “Bel Trading & Consulting Ltd” оставило вполне приятные впечатления что нашло свое отражение в повторных заказах строительных фирм Польши, Чехии, Болгарии, Румынии. Конечно, пока китайский самосвал HOWO A7 еще не автомобиль Volvo, но и цена нового HOWO совсем не та и даже может быть дешевле подержанного MAN или ISUZU. Вероятно, последующая модель грузового автомобиля HOWO A8, станет бестселлером в Восточной Европе.В настоящий момент по оценкам компании “Bel Trading and Consulting Ltd” самыми популярными моделями техники HOWO на рынке Восточной Европы были модели автомобилей с Шасси Howo T5G 4х2 (с 280-сильным двигателем MAN и 10-ступенчатой КПП Allison) и 24-тонный самосвал Howo А7 6х4, 32-тонный самосвал Howo А7 8х4, миксер HOWO с грузоподъемностью 26 т.Компания “Bel Trading & Consulting Ltd” на основании своего опыта продаж в Восточной Европе оценивает сейчас спрос на новую тяжелую автомобильную технику (самосвалы, миксеры) 1 000 единиц в год. Самосвальные полуприцепы чаще всего более востребованы в случаях, когда заказчикам необходимо переместить большой объём различного груза на большое расстояние, не выходя за пределы разрешённых местными законами осевых нагрузок как для полуприцепа, так и для самого тягача. Разнообразные Самосвальные полуприцепы могут обеспечивают еще большую мобильность и конечно более выгодны заказчикам при транспортировке и перемещении грузов на очень большие расстояния по стране. Современные седельные тягачи, применяемые водителями в виде автопоездов с самосвальными полуприцепами, легко могут применяться и с другими видами полуприцепов. Следовательно, для заказчиков обеспечивается очень большая универсальность автомобильного парка, в составе которого находятся такие самосвальные полуприцепы. Главными потребителями современных крупнотоннажных самосвалов часто являются фирмы в области строительства или занятые различными дорожными работами, добычей угля, руд или других полезных ископаемых.В настоящее время у Компании “Bel Trading and Consulting Ltd” всё больше клиентов в Восточной Европе из области крупного строительства, в том числе, по сооружению центральных дорог или магистралей, а так же мостов, заказывающие мало- и средне- тоннажные 3- или 4-осные самосвалы (в том числе и самосвалы HOWO). Клиенты больше всего покупают и используют машины с колёсными формулами привода 8х4 или 8х8, 10х8 (при этом объём кузова равен 20-30 м3) для законной эксплуатации по обычным современным дорогам общего пользования автомобилей без ограничения по весу перевозимого ими полезного груза.Огромное количество заказов (80-85 %) в Компании “Bel Trading & Consulting Ltd” из строительных фирм Восточной Европы приходится на два современных вида надстроек самосвалов с применением задней разгрузки, составляющих тяжёлый класс автомобилей: 20 м3 для четырёхосных (8Х4 и 8Х8) шасси и 16 м3 для трёхосных (6Х4 и 6Х6) шасси.Данный класс автомобилей прекрасно представлен линейкой автомобилей HOWO.Высокотехнологичные современные эргономичные модели автоспецтехники Howo пользуются большим спросом, что позволяет Компании “Bel Trading and Consulting Ltd” стремительно динамически расширять рынок сбыта и открывать новые виды партнерства и сотрудничества. Китайский специальный грузовик Howo сейчас отличается исключительно высокой конкурентоспособностью — благодаря своей простоте и надежности применимой конструкции с организацией комфортного пространства для водителей, а так же благодаря наличию выносливых двигателей и всех современных систем активной и пассивной безопасности. По собственным оценкам Компании “Bel Trading and Consulting Ltd” лидером продаж самосвалов в Восточной Европе представителям «классической большой европейской семерки» - SCANIA, VOLVO, RENAUULT, однако недалек тот день когда китайские самосвалы HOWO так же могут войти в лидеры продаж наравне с мировыми и европейскими брэндами! Компания “Bel Trading & Consulting Ltd” имеет десяти-летний позитивный опыт продаж, поставки, сервисного обслуживания грузовых автомобилей Howo в Востояной Европе и всегда открыта к сотрудничеству и совместным комплексным проектам со строительными компаниями Европы и Азии!