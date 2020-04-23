При покупке билета пассажиры должны указывать контактную информацию

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Согласно изменениям, с 23 апреля все пассажиры при оформлении проездного документа в кассе АО «ФПК», на сайте ОАО «РЖД» или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» должны указывать свои контактные данные (номер мобильного телефона или адрес электронной почты), куда будут приходить уведомления о возможных изменениях в графике движения поезда, на который куплен билет.Отметим, услуга информирования пассажиров о корректировках в движении поездов бесплатна и адресна. Контактная информация не используется для маркетинговых и рекламных рассылок.Напомним, что ранее пассажир мог оставлять свои контактные данные для оперативного информирования о корректировках в расписании движения поездов дальнего следования только по желанию. Теперь данная норма закреплена на законодательном уровне.