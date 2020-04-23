Мэрия города напоминает о временном закрытии городских кладбищ
Администрация Саратова напоминает горожанам, что все кладбища закрыты для посещения из-за коронавируса, в том числе и на Радоницу. Нахождение в местах массового скопления людей может угрожать здоровью.
Отметим, ограничительная мера на посещение кладбищ уже действует с 11 апреля. Исключения - оформление услуг по захоронению и участие в похоронной процессии.
Между тем, согласно традициям, именно на Радоницу люди стремятся посетить погосты, чтобы привести в порядок места захоронения родственников. В этом вопросе горожанам готовы посодействовать в МУП «Ритуал» и позаботиться о могиле (73-48-24, 46-87-33).
Напомним, в этом году день поминовения усопших приходится на 28 апреля.