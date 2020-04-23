Саратовская консерватория проведет интернет-олимпиаду по музыкальной литературе для студентов музыкальных училищ и колледжей
Саратовская консерватория проведет интернет-олимпиаду по музыкальной литературе для студентов музыкальных училищ и колледжей.
Состязание проходит в три этапа. Первый начнется 23 апреля. Знакомство участников с заданиями, адресами для отправки ответов и временем выполнения заданий осуществляется через сеть «Вконтакте». Для участия необходимо подписаться на группу и отправить по электронному адресу internetolimpiada@mail.ru заполненную регистрационную форму участника.
Подробнее обо всех этапах на сайте Саратовской консерватории.