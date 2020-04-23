На портале «Культура.РФ» размещена обновленная информация о показе видеозаписей концертов Саратовской областной филармонии имени А.Шнитке
На портале «Культура.РФ» размещена обновленная информация о показе видеозаписей концертов Саратовской областной филармонии имени А.Шнитке.
Вниманию зрителей доступны новые он-лайн концерты:
Концерт ансамбля народных инструментов «Парафраз» «Джаз, поп, фолк и пара фраз»
https://www.culture.ru/events/655229/pokaz-zapisi-koncerta-d…
Детский спектакль «Новогодняя суета вокруг Кота»
https://www.culture.ru/events/655227/pokaz-zapisi-spektaklya…
Концерт Академического симфонического оркестра к 90-летию Александры Пахмутовой «Созвездие Гагарина»
https://www.culture.ru/events/654857/pokaz-zapisi-koncerta-s…
Концерт ансамбля народных инструментов «Парафраз» «Музыкальный коктейль»
https://www.culture.ru/events/654856/pokaz-zapisi-koncerta-m…
Видеозаписи этих и других концертов доступны в группах филармонии в ВК, ОК и Фэйсбук. Следите за обновлениями в социальных группах филармонии и на портале «Культура.РФ».